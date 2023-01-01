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LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
2014
499 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) 2014

499 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель 2121 (4x4)
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.7 MT (83 л.с.) 4WD
  • Год 2014
  • Пробег 105955 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 203916
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1690 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 83 л.с.
  • Воблер 26

Комплектация

  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (4)
  • Легкосплавные диски, 16
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Ручные стеклоподъемники
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
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Информация

LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

Уважаемые покупатели, рады предложить Вам уникальную возможность стать обладателем надежного и мощного автомобиля LADA 4x4. Этот автомобиль приобретался у официального дилера и имеет оригинал ПТС, с двумя владельцами. Идеальное состояние данного авто подтверждается заводским лакокрасочным покрытием.

LADA 4x4 - это не просто автомобиль, это настоящий трудяга, который готов к любым испытаниям. Сочетание мощности и высоких внедорожных качеств делает его незаменимым инструментом для передвижения по бездорожью. Будь то путешествие на природу или работа на строительной площадке, LADA 4x4 справится с любой задачей.

Мы гарантируем Вам полную прозрачность сделки и отличный сервис. Компания заботится о своих клиентах, поэтому мы предлагаем Вам бесплатный отчет по данному автомобилю. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите этот отчет абсолютно бесплатно.

Не упустите свой шанс приобрести настоящего легендарного трудягу. Покупка данного автомобиля – это инвестиция в надежность и качество. Доверьтесь LADA 4x4 и он не подведет Вас в самый ответственный момент.

id203916

Fresh Волгоград
Адрес: г. Волгоград, проспект Жукова, 94Д
Отдел продаж: +7 8442 20 06 35
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