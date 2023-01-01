LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

Уважаемые покупатели, рады предложить Вам уникальную возможность стать обладателем надежного и мощного автомобиля LADA 4x4. Этот автомобиль приобретался у официального дилера и имеет оригинал ПТС, с двумя владельцами. Идеальное состояние данного авто подтверждается заводским лакокрасочным покрытием.

LADA 4x4 - это не просто автомобиль, это настоящий трудяга, который готов к любым испытаниям. Сочетание мощности и высоких внедорожных качеств делает его незаменимым инструментом для передвижения по бездорожью. Будь то путешествие на природу или работа на строительной площадке, LADA 4x4 справится с любой задачей.

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Не упустите свой шанс приобрести настоящего легендарного трудягу. Покупка данного автомобиля – это инвестиция в надежность и качество. Доверьтесь LADA 4x4 и он не подведет Вас в самый ответственный момент.

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