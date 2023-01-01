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LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
2020
829 000 ₽
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LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) 2020

829 000 ₽
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Доставка от 14 000 ₽
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LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель 2121 (4x4)
  • Поколение I Рестайлинг (2020)
  • Модификация 1.7 MT (83 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 10779 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 407842
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1690 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 83 л.с.
  • Воблер 101

Комплектация

  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен только по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Уважаемые потенциальные покупатели, на сегодняшний день мы предлагаем вам возможность стать обладателем внедорожника LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) в модификации 1.7 MT (83 л.с.) 4WD. Этот автомобиль несомненно станет вашим надежным помощником в городе, а также поможет вам в самых экстремальных ситуациях за его пределами.

Пробег данного автомобиля составляет всего 10779 км, при этом он был приобретен у официального дилера. Кроме того, автомобиль поставляется с электронным ПТС с двумя владельцами.

Автомобиль LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) в модификации 1.7 MT (83 л.с.) 4WD оснащен передними электростеклоподъемниками, которые обеспечивают комфорт и удобство во время поездок. Также была установлена магнитола, чтобы вы могли наслаждаться любимой музыкой в дороге.

Не упустите свой шанс на приобретение этого неповторимого автомобиля. Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш консультант с радостью предоставит вам всю необходимую информацию и ответит на все вопросы, которые у вас могут возникнуть. Мы хотим, чтобы каждый наш клиент получил максимальное удовольствие от покупки автомобиля, поэтому мы совершенствуем наш сервис и делаем его максимально удобным и качественным!

id407842

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
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