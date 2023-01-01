LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

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Внимание! Осмотр автомобиля возможен только по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Уважаемые потенциальные покупатели, на сегодняшний день мы предлагаем вам возможность стать обладателем внедорожника LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) в модификации 1.7 MT (83 л.с.) 4WD. Этот автомобиль несомненно станет вашим надежным помощником в городе, а также поможет вам в самых экстремальных ситуациях за его пределами.

Пробег данного автомобиля составляет всего 10779 км, при этом он был приобретен у официального дилера. Кроме того, автомобиль поставляется с электронным ПТС с двумя владельцами.

Автомобиль LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) в модификации 1.7 MT (83 л.с.) 4WD оснащен передними электростеклоподъемниками, которые обеспечивают комфорт и удобство во время поездок. Также была установлена магнитола, чтобы вы могли наслаждаться любимой музыкой в дороге.

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