LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

Уважаемые клиенты! Наш автосалон Fresh Auto представляет уникальное предложение для всех любителей бездорожья: LADA 2121 (4x4) 2018 года выпуска, в отличном состоянии.

Только один владелец за все время эксплуатации и оригинальный ПТС - гарантируют чистую историю автомобиля.

Салон оснащен кондиционером и подогревом сидений, что обеспечит Вам приятное путешествие даже в самый холодный период года. Автомобиль прошел тщательную проверку нашими экспертами - это гарантирует надежную работу всех механизмов.

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