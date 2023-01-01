LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

Уважаемые клиенты! Мы рады представить вам LADA 2121, 2020 года выпуска. Это надежный и функциональный автомобиль, который прекрасно подойдет для ежедневной городской езды.

Кузов автомобиля полностью в заводском лакокрасочном покрытии, что обеспечивает хорошую защиту от внешних воздействий. Также, автомобиль имеет электронный ПТС и всего одного владельца.

LADA 2121 также оснащен всем необходимым для комфортной езды. Кондиционер и обогрев сидений позволят вам чувствовать себя комфортно в любую погоду.

Этот автомобиль является идеальным выбором для тех, кто ценит надежность и функциональность в использовании автомобиля.

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