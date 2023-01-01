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LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
2020
939 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) 2020

939 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель 2121 (4x4)
  • Поколение I Рестайлинг (2020)
  • Модификация Urban 1.7 MT (83 л.с.) 4WD
  • Комплектация Urban
  • Год 2020
  • Пробег 70625 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 393452
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1690 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 83 л.с.
  • Воблер 73

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

Уважаемые клиенты! Мы рады представить вам LADA 2121, 2020 года выпуска. Это надежный и функциональный автомобиль, который прекрасно подойдет для ежедневной городской езды.

Кузов автомобиля полностью в заводском лакокрасочном покрытии, что обеспечивает хорошую защиту от внешних воздействий. Также, автомобиль имеет электронный ПТС и всего одного владельца.

LADA 2121 также оснащен всем необходимым для комфортной езды. Кондиционер и обогрев сидений позволят вам чувствовать себя комфортно в любую погоду.

Этот автомобиль является идеальным выбором для тех, кто ценит надежность и функциональность в использовании автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам выбрать автомобиль, который подходит именно вам.

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Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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