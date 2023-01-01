LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

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Мы рады предложить вам прекрасный автомобиль LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) 2019 года выпуска. Этот авто был приобретен у официального дилера, поэтому вы можете быть уверены в его качестве и состоянии.

Оригинальный ПТС гарантирует легкость и безопасность оформления сделки. Единственный владелец также подтверждает юридическую чистоту автомобиля.

Заводское лакокрасочное покрытие кузова оставляет незабываемое впечатление и защищает машину от небольших повреждений.

Автомобиль оборудован кондиционером, что позволит наслаждаться прохладой в жаркий день. Обогрев передних сидений актуален в холодное время года. Передние стеклоподъемники и электрорегулировка зеркал - это крайне удобные опции, которые облегчат жизнь владельца.

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