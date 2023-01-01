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LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
2014
515 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) 2014

515 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 8442 20 06 35
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LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель 2121 (4x4)
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.7 MT (83 л.с.) 4WD
  • Комплектация Classic
  • Год 2014
  • Пробег 114132 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Красный
  • VIN 195508
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1690 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 83 л.с.
  • Воблер 14

Комплектация

  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (4)
  • Легкосплавные диски, 16
  • Обратная связь
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Ручные стеклоподъемники
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
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Информация

LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

Добро пожаловать в автосалон компании, где мы предлагаем только лучшие автомобили для наших клиентов. Мы рады представить Вам наш последний прибывший автомобиль - LADA 4x4.

Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС. Он оснащен полным приводом, что обеспечивает высокие внедорожные качества. Независимо от того, какой вид дороги Вы выберете, этот автомобиль справится с любым вызовом.

LADA 4x4 - это не только надежный и функциональный автомобиль, но и стильный и элегантный. Его уникальный дизайн подчеркивает Вашу индивидуальность и привлекает восхищенные взгляды окружающих.

Мы предлагаем Вам возможность протестировать LADA 4x4 на дороге и убедиться в его высоких качествах. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры будут рады ответить на все Ваши вопросы и помочь сделать правильный выбор.

id195508

Fresh Волгоград
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