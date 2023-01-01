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LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
2020
894 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) 2020

894 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель 2121 (4x4)
  • Поколение I Рестайлинг (2020)
  • Модификация 1.7 MT (83 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 6088 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Зеленый
  • VIN 386848
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1690 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 83 л.с.
  • Воблер 167

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 17
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

Мы рады представить вам уникальную возможность стать обладателем превосходного автомобиля LADA 2121 (4x4) 2020 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен исключительно у официального дилера, что подтверждается наличием электронного ПТС с указанием только одного владельца.

Один из самых значимых аспектов этого автомобиля - его состояние. Заводское лакокрасочное покрытие кузова полностью сохранено, что гарантирует вам долговечность и непревзойденное качество. Вы можете быть уверены в том, что каждая деталь этого автомобиля создана с максимальной тщательностью и профессионализмом.

Кроме того, данный LADA 2121 (4x4) комплектуется рядом дополнительных опций, которые сделают вашу поездку еще комфортнее и приятнее. Встроенный кондиционер обеспечит оптимальный микроклимат в салоне в любую погоду, а обогрев передних сидений позволит вам насладиться теплом и комфортом даже в холодные зимние дни. Электропривод и обогрев зеркал добавят удобства при парковке и обеспечат отличную видимость даже в условиях непогоды.

Наша компания гарантирует высокое качество предоставляемых автомобилей, а также профессиональное обслуживание клиентов. Если вы заинтересованы в этом LADA 2121 (4x4), не упустите возможность получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Просто свяжитесь с нами прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и мы с радостью предоставим вам подробную информацию о состоянии и истории этого уникального автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас и станьте гордым владельцем LADA 2121 (4x4) 2020 года выпуска!

id386848

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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