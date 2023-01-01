LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

Мы рады представить вам уникальную возможность стать обладателем превосходного автомобиля LADA 2121 (4x4) 2020 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен исключительно у официального дилера, что подтверждается наличием электронного ПТС с указанием только одного владельца.

Один из самых значимых аспектов этого автомобиля - его состояние. Заводское лакокрасочное покрытие кузова полностью сохранено, что гарантирует вам долговечность и непревзойденное качество. Вы можете быть уверены в том, что каждая деталь этого автомобиля создана с максимальной тщательностью и профессионализмом.

Кроме того, данный LADA 2121 (4x4) комплектуется рядом дополнительных опций, которые сделают вашу поездку еще комфортнее и приятнее. Встроенный кондиционер обеспечит оптимальный микроклимат в салоне в любую погоду, а обогрев передних сидений позволит вам насладиться теплом и комфортом даже в холодные зимние дни. Электропривод и обогрев зеркал добавят удобства при парковке и обеспечат отличную видимость даже в условиях непогоды.

Наша компания гарантирует высокое качество предоставляемых автомобилей, а также профессиональное обслуживание клиентов. Если вы заинтересованы в этом LADA 2121 (4x4), не упустите возможность получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Просто свяжитесь с нами прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и мы с радостью предоставим вам подробную информацию о состоянии и истории этого уникального автомобиля.

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