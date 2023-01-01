LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

Уважаемые автолюбители!

Мы представляем вам автомобиль LADA (ВАЗ) 2121 (4x4), который был приобретен у официального дилера. Это надежный и прочный автомобиль, который уже многие годы радует своих владельцев.

Один из главных плюсов этого автомобиля - это его электронный ПТС, который гарантирует подлинность и легальность данного транспортного средства. Вы можете быть уверены в качестве этого автомобиля и не беспокоиться о возможных проблемах.

Дополнительные опции делают его еще более комфортным и удобным в использовании. Кондиционер поможет сохранить прохладу в жаркую летнюю погоду, а обогрев передних сидений - это дополнительный комфорт в холодную зимнюю пору. Электропривод и обогрев зеркал позволяют легко настроить положение зеркал для наилучшего обзора.

Мы с большой радостью предоставляем вам возможность получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и мы с радостью предоставим вам полную информацию о данном автомобиле.

Мы уверены, что LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) будет отличным выбором для тех, кто ищет надежный и прочный автомобиль для своих нужд. Сделайте правильный выбор и выберите этот автомобиль уже сегодня!

id391733