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LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
2020
1 030 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) 2020

1 030 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель 2121 (4x4)
  • Поколение I Рестайлинг (2020)
  • Модификация Urban 1.7 MT (83 л.с.) 4WD
  • Комплектация BLACK
  • Год 2020
  • Пробег 31845 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 391733
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1690 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 83 л.с.
  • Воблер 244

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

Уважаемые автолюбители!

Мы представляем вам автомобиль LADA (ВАЗ) 2121 (4x4), который был приобретен у официального дилера. Это надежный и прочный автомобиль, который уже многие годы радует своих владельцев.

Один из главных плюсов этого автомобиля - это его электронный ПТС, который гарантирует подлинность и легальность данного транспортного средства. Вы можете быть уверены в качестве этого автомобиля и не беспокоиться о возможных проблемах.

Дополнительные опции делают его еще более комфортным и удобным в использовании. Кондиционер поможет сохранить прохладу в жаркую летнюю погоду, а обогрев передних сидений - это дополнительный комфорт в холодную зимнюю пору. Электропривод и обогрев зеркал позволяют легко настроить положение зеркал для наилучшего обзора.

Мы с большой радостью предоставляем вам возможность получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и мы с радостью предоставим вам полную информацию о данном автомобиле.

Мы уверены, что LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) будет отличным выбором для тех, кто ищет надежный и прочный автомобиль для своих нужд. Сделайте правильный выбор и выберите этот автомобиль уже сегодня!

id391733

Fresh Минеральные Воды
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Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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