LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

Представляем вашему вниманию LADA 2121 (4x4) 2016 года выпуска, который был приобретен у официального дилера.

В комплектацию этого автомобиля входит обогрев сидений, который обеспечивает тепло и комфорт даже в холодную погоду. Вы сможете наслаждаться поездками, не беспокоясь о неприятных ощущениях от холодных сидений. Кроме того, внутреннее пространство LADA 2121 (4x4) оборудовано кондиционером, который поддерживает оптимальную температуру даже в самые жаркие дни. Вы будете наслаждаться комфортной атмосферой в салоне в любое время года. Автомобиль LADA 2121 (4x4) оснащен качественной магнитолой Pioneer, которая обеспечивает идеальное звучание вашей любимой музыки во время поездок. Вы сможете наслаждаться яркими и чистыми звуками, чтобы создать неповторимую атмосферу в салоне автомобиля.

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