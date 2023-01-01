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LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
2016
725 000 ₽
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LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) 2016

725 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель 2121 (4x4)
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.7 MT (83 л.с.) 4WD
  • Комплектация Elbrus Edition (2017-2018)
  • Год 2016
  • Пробег 97844 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 249551
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1690 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 83 л.с.
  • Воблер 213

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

Представляем вашему вниманию LADA 2121 (4x4) 2016 года выпуска, который был приобретен у официального дилера.

В комплектацию этого автомобиля входит обогрев сидений, который обеспечивает тепло и комфорт даже в холодную погоду. Вы сможете наслаждаться поездками, не беспокоясь о неприятных ощущениях от холодных сидений. Кроме того, внутреннее пространство LADA 2121 (4x4) оборудовано кондиционером, который поддерживает оптимальную температуру даже в самые жаркие дни. Вы будете наслаждаться комфортной атмосферой в салоне в любое время года. Автомобиль LADA 2121 (4x4) оснащен качественной магнитолой Pioneer, которая обеспечивает идеальное звучание вашей любимой музыки во время поездок. Вы сможете наслаждаться яркими и чистыми звуками, чтобы создать неповторимую атмосферу в салоне автомобиля.

Не упустите возможность стать счастливым обладателем LADA 2121 (4x4) 2016! Звоните нам прямо сейчас по указанному номеру, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и мы предоставим вам бесплатный отчет с подробной информацией о данном автомобиле. Наши опытные специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут вам сделать правильный выбор.

id249551

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
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