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LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
2020
1 139 000 ₽
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LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) 2020

1 139 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель 2121 (4x4)
  • Поколение I Рестайлинг (2020)
  • Модификация 1.7 MT (83 л.с.) 4WD
  • Комплектация Luxe Кондиционер
  • Год 2020
  • Пробег 25369 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • Воблер 121
  • VIN 391603
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1690 см3
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 83 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

Преимущества :

- Бортовой компьютер
- Центральный тоннель с рукояткой кпп установлен
от Mercedes-Benz
- Диодная оптика перед/зад
- Сиденья от BMW с подогревом и электроприводом
- Чёрный потолок алькантара
- Произведена полная шумо-виброизоляция с
полным разбором салона
- Рулевая колонка от Приоры с регулировкой по
высоте
- Демонтированы рычаги раздаточной коробки и
установлен электромотор понижающая
передача и полный привод включается с кнопок
в салоне
- Электронный ручной тормоз
- Кондиционер
- Мультимедийная система с камерой заднего вида
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Тонировка задних стекол
- Электрические стеклоподъемники
- Новая резина Mishlen Off-Road
- Линзованная передняя оптика
- Легкосплавные диски 16 радиуса

391603

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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