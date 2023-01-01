LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
Преимущества :
- Бортовой компьютер
- Центральный тоннель с рукояткой кпп установлен
от Mercedes-Benz
- Диодная оптика перед/зад
- Сиденья от BMW с подогревом и электроприводом
- Чёрный потолок алькантара
- Произведена полная шумо-виброизоляция с
полным разбором салона
- Рулевая колонка от Приоры с регулировкой по
высоте
- Демонтированы рычаги раздаточной коробки и
установлен электромотор понижающая
передача и полный привод включается с кнопок
в салоне
- Электронный ручной тормоз
- Кондиционер
- Мультимедийная система с камерой заднего вида
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Тонировка задних стекол
- Электрические стеклоподъемники
- Новая резина Mishlen Off-Road
- Линзованная передняя оптика
- Легкосплавные диски 16 радиуса
391603