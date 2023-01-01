LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

Преимущества :

- Бортовой компьютер

- Центральный тоннель с рукояткой кпп установлен

от Mercedes-Benz

- Диодная оптика перед/зад

- Сиденья от BMW с подогревом и электроприводом

- Чёрный потолок алькантара

- Произведена полная шумо-виброизоляция с

полным разбором салона

- Рулевая колонка от Приоры с регулировкой по

высоте

- Демонтированы рычаги раздаточной коробки и

установлен электромотор понижающая

передача и полный привод включается с кнопок

в салоне

- Электронный ручной тормоз

- Кондиционер

- Мультимедийная система с камерой заднего вида

- Мультифункциональное рулевое колесо

- Тонировка задних стекол

- Электрические стеклоподъемники

- Новая резина Mishlen Off-Road

- Линзованная передняя оптика

- Легкосплавные диски 16 радиуса

391603