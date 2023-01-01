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LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
2014
599 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) 2014

599 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 8442 20 06 35
Купить онлайн
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель 2121 (4x4)
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.7 MT (83 л.с.) 4WD
  • Год 2014
  • Пробег 58605 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 081
  • VIN 210995
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1690 см3
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 83 л.с.

Комплектация

  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Обратная связь
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

Преимущества:
- Оригинальный ПТС
- Дистанционный запуск двигателя
- Тонированные стекла
- Электростеклоподъемники
- Магнитола

210995

Fresh Волгоград
Адрес: г. Волгоград, проспект Жукова, 94Д
Отдел продаж: +7 8442 20 06 35
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