LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

Преимущества:

_ Все доработки узаконены в ГАИ

- Автомобиль приобретался у официального дилера.

- Передние

электростеклоподьемники

- Электропривод обогрев зеркал

Дополнительно установлено:

- Сиденья от BMW с электроприводами в двух плоскостях для водителя и пассажира

- Заменены пружины и амортизаторы

- Силовые пороги

- Расширители колесных арок

- Электролебедка на переднем

бампере

- Спец. багажник на крыше

- Прицепное устройство (фаркоп)

- Дисковые тормозные

механизмы для передней и

задней осей с полной

сертификацией и испытательной

лабораторией

- Декоративная передняя торпедо

- Не штатное рулевое колесо

- Легкосплавные колесные диски

на шинах Comforser CF300

106037