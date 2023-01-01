LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
Преимущества:
_ Все доработки узаконены в ГАИ
- Автомобиль приобретался у официального дилера.
- Передние
электростеклоподьемники
- Электропривод обогрев зеркал
Дополнительно установлено:
- Сиденья от BMW с электроприводами в двух плоскостях для водителя и пассажира
- Заменены пружины и амортизаторы
- Силовые пороги
- Расширители колесных арок
- Электролебедка на переднем
бампере
- Спец. багажник на крыше
- Прицепное устройство (фаркоп)
- Дисковые тормозные
механизмы для передней и
задней осей с полной
сертификацией и испытательной
лабораторией
- Декоративная передняя торпедо
- Не штатное рулевое колесо
- Легкосплавные колесные диски
на шинах Comforser CF300
106037