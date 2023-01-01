Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)
2018
640 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

LADA (ВАЗ) 2131 (4x4) 2018

640 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 8442 20 06 35
Купить онлайн
LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель 2131 (4x4)
  • Поколение I
  • Модификация 1.7 MT (83 л.с.) 4WD
  • Комплектация Classic
  • Год 2018
  • Пробег 98416 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Коричневый
  • VIN 200742
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1690 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 83 л.с.
  • Воблер 167

Комплектация

  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
Развернуть

Информация

LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)

Хотите стать обладателем надежного и универсального автомобиля? Тогда LADA 4x4 - идеальный выбор для вас! Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет только одного владельца. Вы можете быть уверены в его качестве и надежности.

Оригинальный ПТС подтверждает легальность и легитимность этого автомобиля. Вы можете быть уверены, что покупаете настоящий LADA 4x4.

А что говорить о его оснащении? Легкосплавные диски размером 15 дюймов придают этому автомобилю стильный и современный вид. Иммобилайзер и центральный замок обеспечивают надежную защиту от угона.

Усилитель рулевого управления сделает вождение легким и комфортным, а обогрев сидений позволит вам наслаждаться поездками даже в холодные зимние дни.

Салон LADA 4x4 рассчитан на 5 пассажиров и выполнен из прочной и качественной ткани. Темный цвет салона придает ему элегантный и стильный вид.

Удобство для вас и ваших пассажиров также обеспечивается ручной регулировкой сиденья водителя и пассажира. Электропривод зеркал и электростеклоподъемники передних окон делают использование этого автомобиля максимально удобным и комфортным.

А чтобы вы могли наслаждаться любимой музыкой во время поездок, в автомобиле установлена магнитола.

Не упустите возможность стать обладателем этого уникального автомобиля! LADA 4x4 - это надежность, комфорт и стиль в каждой поездке. Звоните прямо сейчас и записывайтесь на тест-драйв!

id200742

Fresh Волгоград
Адрес: г. Волгоград, проспект Жукова, 94Д
Отдел продаж: +7 8442 20 06 35
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили LADA (ВАЗ)

LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta

LADA (ВАЗ) Granta
2021

819 000 ₽

LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina

LADA (ВАЗ) Kalina
2013

399 000 ₽

LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta

LADA (ВАЗ) Vesta
2018

1 024 000 ₽

LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta

LADA (ВАЗ) Vesta
2018

989 000 ₽

LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina

LADA (ВАЗ) Kalina
2016

631 800 ₽

LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina

LADA (ВАЗ) Kalina
2017

550 000 ₽

LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta

LADA (ВАЗ) Vesta
2018

1 199 000 ₽

LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus

LADA (ВАЗ) Largus
2021

1 700 000 ₽

LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus

LADA (ВАЗ) Largus
2018

1 135 000 ₽

LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta

LADA (ВАЗ) Vesta
2019

677 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа