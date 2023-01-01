LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)

Хотите стать обладателем надежного и универсального автомобиля? Тогда LADA 4x4 - идеальный выбор для вас! Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет только одного владельца. Вы можете быть уверены в его качестве и надежности.

Оригинальный ПТС подтверждает легальность и легитимность этого автомобиля. Вы можете быть уверены, что покупаете настоящий LADA 4x4.

А что говорить о его оснащении? Легкосплавные диски размером 15 дюймов придают этому автомобилю стильный и современный вид. Иммобилайзер и центральный замок обеспечивают надежную защиту от угона.

Усилитель рулевого управления сделает вождение легким и комфортным, а обогрев сидений позволит вам наслаждаться поездками даже в холодные зимние дни.

Салон LADA 4x4 рассчитан на 5 пассажиров и выполнен из прочной и качественной ткани. Темный цвет салона придает ему элегантный и стильный вид.

Удобство для вас и ваших пассажиров также обеспечивается ручной регулировкой сиденья водителя и пассажира. Электропривод зеркал и электростеклоподъемники передних окон делают использование этого автомобиля максимально удобным и комфортным.

А чтобы вы могли наслаждаться любимой музыкой во время поездок, в автомобиле установлена магнитола.

Не упустите возможность стать обладателем этого уникального автомобиля! LADA 4x4 - это надежность, комфорт и стиль в каждой поездке. Звоните прямо сейчас и записывайтесь на тест-драйв!

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