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LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
2020
799 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) 2020

799 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель 2121 (4x4)
  • Поколение I Рестайлинг (2020)
  • Модификация 1.7 MT (83 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 34707 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Зеленый
  • VIN 404936
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1690 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 83 л.с.
  • Воблер 27

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

Предлагаем Вашему вниманию внедорожник LADA 2121 (4x4) I Рестайлинг (2020) в зеленом цвете. Автомобиль находится в отличном состоянии и имеет пробег всего 34707 км.

Этот автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1690 см3 и мощностью 83 л.c. КПП - механика, а привод - полный, что позволяет смело отправляться в поездки по бездорожью.

LADA 2121 (4x4) I Рестайлинг (2020) - это надежный и прочный внедорожник, который прекрасно справляется с любыми дорожными условиями. Благодаря полному приводу и высокому клиренсу, этот автомобиль легко преодолевает препятствия и позволяет вам быть уверенным на дороге.

Управление автомобилем очень комфортно благодаря левому рулю. Внутренний интерьер ухоженный и аккуратный, что создает приятную атмосферу в салоне.

LADA 2121 (4x4) I Рестайлинг (2020) - это отличный выбор для тех, кто ищет надежный внедорожник с прекрасными характеристиками и стильным дизайном.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ"! Только сегодня вы получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы расскажем вам все тонкости и преимущества этой модели, а также поможем оценить его техническое состояние.

id404936

Fresh Воронеж Юг
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