LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

Предлагаем Вашему вниманию внедорожник LADA 2121 (4x4) I Рестайлинг (2020) в зеленом цвете. Автомобиль находится в отличном состоянии и имеет пробег всего 34707 км.

Этот автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1690 см3 и мощностью 83 л.c. КПП - механика, а привод - полный, что позволяет смело отправляться в поездки по бездорожью.

LADA 2121 (4x4) I Рестайлинг (2020) - это надежный и прочный внедорожник, который прекрасно справляется с любыми дорожными условиями. Благодаря полному приводу и высокому клиренсу, этот автомобиль легко преодолевает препятствия и позволяет вам быть уверенным на дороге.

Управление автомобилем очень комфортно благодаря левому рулю. Внутренний интерьер ухоженный и аккуратный, что создает приятную атмосферу в салоне.

LADA 2121 (4x4) I Рестайлинг (2020) - это отличный выбор для тех, кто ищет надежный внедорожник с прекрасными характеристиками и стильным дизайном.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ"! Только сегодня вы получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы расскажем вам все тонкости и преимущества этой модели, а также поможем оценить его техническое состояние.

id404936