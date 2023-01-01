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LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)
2017
630 000 ₽
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LADA (ВАЗ) 2131 (4x4) 2017

630 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель 2131 (4x4)
  • Поколение I
  • Модификация 1.7 MT (83 л.с.) 4WD
  • Год 2017
  • Пробег 69741 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Коричневый
  • VIN 190916
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1690 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 83 л.с.
  • Воблер 134

Комплектация

  • Количество мест (5)
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)

Дорогие друзья! Представляем Вашему вниманию абсолютно новый автомобиль LADA (ВАЗ) 2131 (4x4), 2017 года выпуска. Этот внедорожник является настоящим лидером среди своих конкурентов благодаря идеальному сочетанию комфорта и надежности. Если Вы ищете мощный, надежный и просторный автомобиль - этот вариант для Вас. Кузов выполнен в стильном коричневом цвете, что придаст ему особую изюминку на дороге. Бензиновый двигатель с объемом 1690 см3 обеспечивает высокую мощность в 83 л.с., а также позволяет экономно расходовать топливо. Механическая КПП и полный привод подарят ощущение уверенности и контроля на любой дороге. Этот автомобиль обладает большим количеством дополнительных опций, которые сделают его использование максимально комфортным. Усилитель рулевого управления и электростеклоподъемники передних окон - это лишь некоторые из них. Также мы хотим обратить Ваше внимание на то, что данный автомобиль приобретался у официального дилера и имеет оригинальный ПТС с 1 регистрацией. Заводское лакокрасочное покрытие гарантирует безупречный внешний вид автомобиля. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все Ваши вопросы и помогут выбрать именно тот автомобиль, который соответствует всем Вашим требованиям. Не упустите возможность стать владельцем этого потрясающего автомобиля!

id190916

Fresh Воронеж Юг
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