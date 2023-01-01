LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)

Уважаемые покупатели, мы рады Вам сообщить о наличии нашего нового автомобиля LADA 2131 4x4. Этот автомобиль всегда готов к экстремальным условиям и пригоден для езды по самым сложным дорогам. Важно отметить, что документы на автомобиль оригинальны и были в наличии у двух владельцев, что говорит об ухоженности и надежности данного автомобиля. Отличное внедорожное поведение. Вы можете смело отправиться в путешествие на LADA 2131 4x4, никакие приключения не станут для вас проблемой.

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