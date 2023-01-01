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LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)
2012
399 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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LADA (ВАЗ) 2131 (4x4) 2012

399 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 8442 20 06 35
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LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)
LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель 2131 (4x4)
  • Поколение I
  • Модификация 1.7 MT (83 л.с.) 4WD
  • Год 2012
  • Пробег 175015 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серебряный
  • VIN 133780
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1690 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 83 л.с.
  • Воблер 188

Комплектация

  • Бортовой компьютер
  • Количество мест (5)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Ручные стеклоподъемники
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
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Информация

LADA (ВАЗ) 2131 (4x4)

Уважаемые покупатели, мы рады Вам сообщить о наличии нашего нового автомобиля LADA 2131 4x4. Этот автомобиль всегда готов к экстремальным условиям и пригоден для езды по самым сложным дорогам. Важно отметить, что документы на автомобиль оригинальны и были в наличии у двух владельцев, что говорит об ухоженности и надежности данного автомобиля. Отличное внедорожное поведение. Вы можете смело отправиться в путешествие на LADA 2131 4x4, никакие приключения не станут для вас проблемой.

id133780

Fresh Волгоград
Адрес: г. Волгоград, проспект Жукова, 94Д
Отдел продаж: +7 8442 20 06 35
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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