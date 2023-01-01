LADA (ВАЗ) Granta

Дорогой покупатель,

Мы рады представить Вам отличный автомобиль LADA (ВАЗ) Granta 2022 года выпуска. Эта модель - отличный выбор для тех, кто ищет надежный и комфортный автомобиль для повседневной езды.

LADA Granta обладает высокой надежностью и долговечностью, которые также являются преимуществами LADA. Кроме того, этот автомобиль оснащен мощным двигателем 1.6 MT (90 л.с.), что гарантирует быстрый разгон и высокую производительность.

Мы уверены, что Вы оцените преимущества этого автомобиля. Авто приобреталось у официального дилера, имеется всего один владелец и электронный ПТС. Заводское лакокрасочное покрытие сохраняет привлекательный внешний вид автомобиля.

Если Вы хотите купить качественный автомобиль по выгодной цене, то он именно здесь.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю и сделать правильный выбор.

id449764