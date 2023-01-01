LADA (ВАЗ) Granta

LADA (ВАЗ) Granta 2021 года выпуска – это надежный и экономичный автомобиль со всем необходимым для комфортной езды. У нас вы можете приобрести этот автомобиль по выгодной цене и получить отличный вариант для повседневных поездок.

Данный автомобиль имеет пробег 37764 км, был приобретен у официального дилера и имеет электронный ПТС. Кузов автомобиля имеет заводское лакокрасочное покрытие, что говорит о том, что автомобиль находился в оптимальных условиях эксплуатации.

Дополнительно была установлена сигнализация с обратной связью и магнитола с поддержкой Bluetooth, что обязательно понравится вам и вашим пассажирам.

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