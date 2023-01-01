LADA (ВАЗ) Granta
Автомобиль находится на удаленной комиссии. Осмотр возможен по предварительной договоренности с собственником.
Автомобиль приобретался у официального дилера.
Электронный ПТС. 1 владелец.
Заводское лакокрасочное покрытие кузова.
Дополнительные опции:
- Кондиционер
- Обогрев передних сидений
- Электростеклоподъемники
передние
- Фронтальные подушки
безопасности
- Маршрутный компьютер
Дополнительно установлено:
- Аудиосистема
- Светодиодная головная оптика
- Светодиодные противотуманные фары
- Сигнализация с обратной связью
- Шумоизоляция кузова
- Подлокотник салона
- Легкосплавные диски
- Керамическое покрытие на кузов
- Антихром кузова
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