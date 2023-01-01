LADA (ВАЗ) Granta

Уважаемые покупатели!

Мы рады предложить Вам новый автомобиль LADA Granta 2023 года. Это надежный и экономичный автомобиль, который обладает всеми необходимыми функциями для комфортного передвижения.

Он имеет электронныё ПТС и без регистрации, что означает, что Вы будете первым владельцем. Кроме того, он имеет заводское лакокрасочное покрытие.

Оснащение автомобиля включает кондиционер, который обеспечит комфортную температуру в любое время года.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры ответят на все Ваши вопросы и помогут выбрать автомобиль, который соответствует Вашим потребностям и бюджету.

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