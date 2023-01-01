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LADA (ВАЗ) Granta
2023
995 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Granta 2023

995 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Granta
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.6 MT (90 л.с.)
  • Комплектация Classic
  • Год 2023
  • Пробег 2 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 926458
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1596 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 90 л.с.
  • Воблер 268

Комплектация

  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 14
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) Granta

Уважаемые покупатели!

Мы рады предложить Вам новый автомобиль LADA Granta 2023 года. Это надежный и экономичный автомобиль, который обладает всеми необходимыми функциями для комфортного передвижения.

Он имеет электронныё ПТС и без регистрации, что означает, что Вы будете первым владельцем. Кроме того, он имеет заводское лакокрасочное покрытие.

Оснащение автомобиля включает кондиционер, который обеспечит комфортную температуру в любое время года.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры ответят на все Ваши вопросы и помогут выбрать автомобиль, который соответствует Вашим потребностям и бюджету.

id926458

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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