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LADA (ВАЗ) Granta
2019
729 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Granta 2019

729 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 35 93
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LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Granta
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.6 MT (87 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 112380 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Белый
  • VIN 345018
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1596 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 87 л.с.
  • Воблер 186

Комплектация

  • Бортовой компьютер
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) Granta

Хватит мечтать о своей собственной машине! Теперь это может стать реальностью с нашим превосходным предложением! Представляем вам LADA Granta I Рестайлинг, модификация 1.6 MT (87 л.с.), в отличном состоянии и привлекательном белом цвете.

Этот красивый лифтбек с передним приводом обеспечит вам комфорт и удовольствие от вождения. Благодаря механической коробке переключения передач (КПП), вы будете наслаждаться плавными и точными переключениями, а мощный двигатель обеспечит вам достаточно мощности для любых поездок.

Но это еще не все! Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, что означает, что вы можете быть уверены в его качестве и надежности. Он также поставляется с оригинальным ПТС и имеет только одного владельца, что гарантирует его историю безаварийности.

И это еще не все! Автомобиль покрыт заводским лакокрасочным покрытием кузова, которое сохранено свежим и блестящим на протяжении всей эксплуатации.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут организовать тест-драйв.

Так что не упустите свой шанс! Этот LADA Granta I Рестайлинг, модификация 1.6 MT (87 л.с.), в отличном состоянии и белом цвете, уже ждет вас. Звоните нам прямо сейчас и сделайте свою жизнь еще ярче и удобнее с помощью этого прекрасного автомобиля!

id345018

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
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