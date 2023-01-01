LADA (ВАЗ) Granta

Хватит мечтать о своей собственной машине! Теперь это может стать реальностью с нашим превосходным предложением! Представляем вам LADA Granta I Рестайлинг, модификация 1.6 MT (87 л.с.), в отличном состоянии и привлекательном белом цвете.

Этот красивый лифтбек с передним приводом обеспечит вам комфорт и удовольствие от вождения. Благодаря механической коробке переключения передач (КПП), вы будете наслаждаться плавными и точными переключениями, а мощный двигатель обеспечит вам достаточно мощности для любых поездок.

Но это еще не все! Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, что означает, что вы можете быть уверены в его качестве и надежности. Он также поставляется с оригинальным ПТС и имеет только одного владельца, что гарантирует его историю безаварийности.

И это еще не все! Автомобиль покрыт заводским лакокрасочным покрытием кузова, которое сохранено свежим и блестящим на протяжении всей эксплуатации.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут организовать тест-драйв.

Так что не упустите свой шанс! Этот LADA Granta I Рестайлинг, модификация 1.6 MT (87 л.с.), в отличном состоянии и белом цвете, уже ждет вас. Звоните нам прямо сейчас и сделайте свою жизнь еще ярче и удобнее с помощью этого прекрасного автомобиля!

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