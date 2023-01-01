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LADA (ВАЗ) Granta
2018
699 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Granta 2018

699 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 36 79
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LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Granta
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.6 MT (106 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 97832 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 565590
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1596 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 106 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) Granta

Представляем вам автомобиль LADA (ВАЗ) Granta 2018 года выпуска, который был приобретен у официального дилера. Этот автомобиль — идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, комфорт и современные технологии.

Одной из главных особенностей данного автомобиля является мультимедийная система с функцией подключения смартфона. Теперь вы можете наслаждаться любимой музыкой, просматривать карты и пользоваться другими приложениями, не отрываясь от дороги. Благодаря этой опции ваше вождение станет более удобным и связанным с современными технологиями.

Комфортная поездка в любую погоду обеспечивается кондиционером, который предоставляет возможность поддерживать оптимальную температуру в салоне. Независимо от того, какая погода за окном, вы всегда будете чувствовать себя комфортно и освежающе.

В холодное время года особенно приятно находиться за рулем автомобиля с подогревом передних сидений. Вы сможете наслаждаться теплом и комфортом даже в самые холодные дни. Такой дополнительной опцией обеспечивается ваше удобство и забота о вас в каждой поездке.

Электропривод и обогрев зеркал – это еще одна полезная функция данного автомобиля. Благодаря этому вы можете регулировать положение зеркал с помощью электропривода и сохранять хорошую видимость в любых погодных условиях. Плюс к этому, функция обогрева поможет предотвратить запотевание и обеспечит отличную видимость.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ, и мы предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю. У нас вы сможете получить детальную информацию о его техническом состоянии, истории обслуживания и других важных аспектах.

id565590

Fresh Воронеж
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
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