LADA (ВАЗ) Granta

Представляем вам автомобиль LADA (ВАЗ) Granta 2018 года выпуска, который был приобретен у официального дилера. Этот автомобиль — идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, комфорт и современные технологии.

Одной из главных особенностей данного автомобиля является мультимедийная система с функцией подключения смартфона. Теперь вы можете наслаждаться любимой музыкой, просматривать карты и пользоваться другими приложениями, не отрываясь от дороги. Благодаря этой опции ваше вождение станет более удобным и связанным с современными технологиями.

Комфортная поездка в любую погоду обеспечивается кондиционером, который предоставляет возможность поддерживать оптимальную температуру в салоне. Независимо от того, какая погода за окном, вы всегда будете чувствовать себя комфортно и освежающе.

В холодное время года особенно приятно находиться за рулем автомобиля с подогревом передних сидений. Вы сможете наслаждаться теплом и комфортом даже в самые холодные дни. Такой дополнительной опцией обеспечивается ваше удобство и забота о вас в каждой поездке.

Электропривод и обогрев зеркал – это еще одна полезная функция данного автомобиля. Благодаря этому вы можете регулировать положение зеркал с помощью электропривода и сохранять хорошую видимость в любых погодных условиях. Плюс к этому, функция обогрева поможет предотвратить запотевание и обеспечит отличную видимость.

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