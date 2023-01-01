LADA (ВАЗ) Granta

Вы мечтаете о новом автомобиле, который сочетает в себе надежность и комфорт, но при этом не обременит ваш кошелек? Тогда LADA Granta 2022 года выпуска – это то, что вам нужно!

Седан с левым рулем и мощным двигателем на 87 л.с. обеспечит вам комфортную и безопасную езду на дорогах города и за его пределами. Передний привод и КПП механика помогут вам маневрировать на любом участке дороги и легко осуществлять переключение передач.

А если вам необходимо охладиться в жаркий день, то кондиционер в салоне LADA Granta быстро создаст комфортное микроклиматическое окружение.

Кроме того, серый цвет кузова и электронный ПТС придадут автомобилю современный и стильный вид.

Не упустите возможность приобрести новый автомобиль LADA Granta 2022 года выпуска по выгодной цене и наслаждаться его мощностью и удобством каждый день!

id857438