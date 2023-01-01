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LADA (ВАЗ) Granta
2021
913 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Granta 2021

913 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
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LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Granta
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.6 MT (90 л.с.)
  • Комплектация Comfort
  • Год 2021
  • Пробег 49126 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Серебряный
  • VIN 194938
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1596 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 90 л.с.
  • Воблер 266

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) Granta

Хотите купить надежный и стильный автомобиль, который не подведет Вас в любых условиях? Тогда обратите внимание на LADA Granta 2021 года выпуска!

Эта модель впечатляет не только своей надежностью и высоким качеством, но и удобством использования. Мощный двигатель на 90 л.с и передний привод позволяют легко преодолевать любые дистанции, а КПП Механика обеспечивает плавный и комфортный переключатель передач.

Серебряный универсал с левым рулем и заводским лакокрасочным покрытием привлекает внимание на дороге и подчеркивает Ваш стиль. А благодаря электронному ПТС Вы можете быть уверены в безопасности и легальности покупки.

Внутри автомобиля также есть все необходимое для комфортной езды – кондиционер и подогрев передних сидений, а также камера заднего вида, которая обеспечивает безопасную парковку.

Не упустите возможность приобрести этот стильный и надежный автомобиль! LADA Granta 2021 года выпуска – это отличное сочетание качества и удобства, которое не оставит Вас равнодушным.

id194938

Fresh Краснодар
Адрес: г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 5
Отдел продаж: +7 861 202 51 37
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