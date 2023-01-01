LADA (ВАЗ) Granta

Хотите купить надежный и стильный автомобиль, который не подведет Вас в любых условиях? Тогда обратите внимание на LADA Granta 2021 года выпуска!

Эта модель впечатляет не только своей надежностью и высоким качеством, но и удобством использования. Мощный двигатель на 90 л.с и передний привод позволяют легко преодолевать любые дистанции, а КПП Механика обеспечивает плавный и комфортный переключатель передач.

Серебряный универсал с левым рулем и заводским лакокрасочным покрытием привлекает внимание на дороге и подчеркивает Ваш стиль. А благодаря электронному ПТС Вы можете быть уверены в безопасности и легальности покупки.

Внутри автомобиля также есть все необходимое для комфортной езды – кондиционер и подогрев передних сидений, а также камера заднего вида, которая обеспечивает безопасную парковку.

Не упустите возможность приобрести этот стильный и надежный автомобиль! LADA Granta 2021 года выпуска – это отличное сочетание качества и удобства, которое не оставит Вас равнодушным.

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