LADA (ВАЗ) Granta

Уважаемые покупатели!

Сегодня мы рады представить вам автомобиль LADA (ВАЗ) Granta, который был приобретен у официального дилера. Автомобиль имеет электронный ПТС и только одного владельца.

LADA (ВАЗ) Granta - это надежный и комфортный автомобиль, который подойдет для ежедневных поездок в городе и на дальние расстояния. Он оснащен мощным двигателем, который позволяет развивать высокую скорость на трассе, а также экономичным расходом топлива, что является большим преимуществом в наше время.

Кроме того, данный автомобиль оснащен дополнительными опциями, такими как усилитель рулевого колеса и передние стеклоподъемники, что значительно повышает комфортность в процессе вождения.

Дополнительно к автомобилю была установлена сигнализация с обратной связью и автозапуском, которая обеспечит безопасность и защиту вашего автомобиля от угона. Также имеется магнитола, чтобы вы могли наслаждаться любимыми музыкальными композициями во время поездки.

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