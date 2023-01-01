LADA (ВАЗ) Granta

Уважаемые автолюбители! Мы рады предложить вам уникальную возможность приобрести автомобиль LADA (ВАЗ) Granta 2021 года выпуска, который был приобретен у официального дилера. Этот автомобиль уже успел стать надежным спутником многим владельцам, и теперь он готов стать вашим.

Данный LADA Granta обладает всеми необходимыми опциями для комфортной и безопасной поездки. В нем установлен кондиционер, который обеспечит вам приятный микроклимат в салоне в любую погоду. Также стоит отметить тонированные стекла, которые защитят вас от солнечных лучей и обеспечат дополнительную конфиденциальность.

Дополнительные опции, такие как иммобилайзер, бортовой компьютер и обогрев зеркал, позволят вам чувствовать себя уверенно и безопасно на дороге. Усилитель рулевого управления и обогрев сидений сделают поездки более комфортными, а регулировка сиденья водителя по высоте и ручная регулировка сиденья пассажира позволят вам настроить сиденья под свои индивидуальные потребности.

Для вашего удобства в автомобиле предусмотрена регулировка руля в двух плоскостях, а также электропривод зеркал и электростеклоподъёмники для всех окон. Важным элементом безопасности являются системы антиблокировочного тормоза, антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости. Подушки безопасности (фронтальные) обеспечат дополнительную защиту для вас и ваших пассажиров.

Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы, помогут организовать тест-драйв и подберут самое выгодное финансовое предложение для вас. Не упустите возможность стать счастливым владельцем автомобиля LADA (ВАЗ) Granta 2021 года!

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