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LADA (ВАЗ) Granta
2021
849 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Granta 2021

849 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Granta
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.6 MT (106 л.с.)
  • Комплектация Comfort
  • Год 2021
  • Пробег 68465 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 816594
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1596 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 106 л.с.
  • Воблер 64

Комплектация

  • DVD
  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 14
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) Granta

Уважаемые автолюбители! Мы рады предложить вам уникальную возможность приобрести автомобиль LADA (ВАЗ) Granta 2021 года выпуска, который был приобретен у официального дилера. Этот автомобиль уже успел стать надежным спутником многим владельцам, и теперь он готов стать вашим.

Данный LADA Granta обладает всеми необходимыми опциями для комфортной и безопасной поездки. В нем установлен кондиционер, который обеспечит вам приятный микроклимат в салоне в любую погоду. Также стоит отметить тонированные стекла, которые защитят вас от солнечных лучей и обеспечат дополнительную конфиденциальность.

Дополнительные опции, такие как иммобилайзер, бортовой компьютер и обогрев зеркал, позволят вам чувствовать себя уверенно и безопасно на дороге. Усилитель рулевого управления и обогрев сидений сделают поездки более комфортными, а регулировка сиденья водителя по высоте и ручная регулировка сиденья пассажира позволят вам настроить сиденья под свои индивидуальные потребности.

Для вашего удобства в автомобиле предусмотрена регулировка руля в двух плоскостях, а также электропривод зеркал и электростеклоподъёмники для всех окон. Важным элементом безопасности являются системы антиблокировочного тормоза, антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости. Подушки безопасности (фронтальные) обеспечат дополнительную защиту для вас и ваших пассажиров.

Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы, помогут организовать тест-драйв и подберут самое выгодное финансовое предложение для вас. Не упустите возможность стать счастливым владельцем автомобиля LADA (ВАЗ) Granta 2021 года!

id816594

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Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
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