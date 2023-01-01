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LADA (ВАЗ) Granta
2022
1 029 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Granta 2022

1 029 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Granta
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация Cross Euro-2 1.6 MT (90 л.с.)
  • Комплектация Classic'22
  • Год 2022
  • Пробег 13988 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Оранжевый
  • VIN 209989
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1596 см3
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 90 л.с.
  • Воблер 178

Комплектация

  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) Granta

Мы рады представить вам уникальную возможность приобрести автомобиль, который объединяет в себе стильный дизайн, надежность и передовые технологии. Представляем вашему вниманию LADA (ВАЗ) Granta Cross Euro-2, 2022 года выпуска.

Этот автомобиль оснащен 1.6-литровым двигателем, который развивает мощность 90 лошадиных сил. Он обладает отличной проходимостью и управляемостью, позволяя вам чувствовать себя комфортно как на городских дорогах, так и за их пределами. Благодаря его экономичности вы сможете сэкономить на затратах топлива и наслаждаться каждой поездкой.

Уверяем вас, что этот автомобиль был приобретен у нашего официального дилера, что гарантирует его безупречное качество и надежность. Электронный ПТС подтверждает законность сделки, а также гарантирует прозрачность и удобство для вас. Кроме того, он имеет всего одного собственника, что говорит о заботе и бережном использовании автомобиля.

LADA (ВАЗ) Granta Cross Euro-2, 2022 года выпуска, представлен в заводском лакокрасочном покрытии. Это гарантирует его безупречный внешний вид и защищает от неблагоприятных погодных условий. Вы можете быть уверены, что каждая деталь автомобиля была создана с максимальным вниманием к деталям и качеству.

Более того, этот автомобиль находится на заводской гарантии, что является еще одним подтверждением его надежности и высокого качества. Мы гарантируем, что вы получите полную поддержку и возможность обратиться к нам в случае необходимости сервисного обслуживания или ремонта.

Одним из наиболее важных факторов, который следует отметить, является отсутствие ДТП. Этот автомобиль не имел никаких серьезных повреждений и безопасность его пассажиров всегда была на первом месте. Вы можете быть уверены, что каждый километр на LADA (ВАЗ) Granta Cross Euro-2 будет безопасным и комфортным.

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id209989

Fresh Волгоград
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