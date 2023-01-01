LADA (ВАЗ) Granta

Мы рады представить вам уникальную возможность приобрести автомобиль, который объединяет в себе стильный дизайн, надежность и передовые технологии. Представляем вашему вниманию LADA (ВАЗ) Granta Cross Euro-2, 2022 года выпуска.

Этот автомобиль оснащен 1.6-литровым двигателем, который развивает мощность 90 лошадиных сил. Он обладает отличной проходимостью и управляемостью, позволяя вам чувствовать себя комфортно как на городских дорогах, так и за их пределами. Благодаря его экономичности вы сможете сэкономить на затратах топлива и наслаждаться каждой поездкой.

Уверяем вас, что этот автомобиль был приобретен у нашего официального дилера, что гарантирует его безупречное качество и надежность. Электронный ПТС подтверждает законность сделки, а также гарантирует прозрачность и удобство для вас. Кроме того, он имеет всего одного собственника, что говорит о заботе и бережном использовании автомобиля.

LADA (ВАЗ) Granta Cross Euro-2, 2022 года выпуска, представлен в заводском лакокрасочном покрытии. Это гарантирует его безупречный внешний вид и защищает от неблагоприятных погодных условий. Вы можете быть уверены, что каждая деталь автомобиля была создана с максимальным вниманием к деталям и качеству.

Более того, этот автомобиль находится на заводской гарантии, что является еще одним подтверждением его надежности и высокого качества. Мы гарантируем, что вы получите полную поддержку и возможность обратиться к нам в случае необходимости сервисного обслуживания или ремонта.

Одним из наиболее важных факторов, который следует отметить, является отсутствие ДТП. Этот автомобиль не имел никаких серьезных повреждений и безопасность его пассажиров всегда была на первом месте. Вы можете быть уверены, что каждый километр на LADA (ВАЗ) Granta Cross Euro-2 будет безопасным и комфортным.

Звоните нам прямо сейчас по номеру, указанному на нашем сайте, и назовите кодовое слово "ФРЕШ". Ваш звонок означает, что вы заинтересованы в этом потрясающем автомобиле, и мы будем рады предоставить вам бесплатный отчет, содержащий все необходимые сведения о данном автомобиле. Забудьте о сложностях поиска информации - мы позаботимся о вас и обеспечим полную прозрачность в процессе выбора вашего нового автомобиля.

id209989