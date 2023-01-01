LADA (ВАЗ) Granta

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Хотите приобрести надежный автомобиль, который сочетает в себе комфорт, экономичность и стильный дизайн? Тогда обратите внимание на LADA Granta I Рестайлинг 1.6 AMT (106 л.с.)!

Этот автомобиль 2018 года выпуска с пробегом всего 96010 км уже успел завоевать сердца многих владельцев. Лифтбек кузов придает ему стильный и элегантный вид, который будет привлекать восхищенные взгляды на дороге.

LADA Granta оснащена всем необходимым для комфортного и безопасного путешествия. Кондиционер позволит вам сохранять приятную температуру в салоне даже в самый жаркий день. Легкосплавные диски диаметром 16 дюймов делают ваш автомобиль еще более привлекательным. Дистанционный запуск двигателя позволит вам с комфортом начать движение в любое время.

Благодаря газобаллонному оборудованию (ГБО) вы сможете значительно сэкономить на топливе, а антиблокировочная система (ABS) обеспечит надежную защиту от пробуксовки колес и поможет вам легко и безопасно управлять автомобилем. Камера заднего вида позволит вам парковаться с уверенностью и безопасностью.

Не упустите возможность стать владельцем автомобиля LADA Granta I Рестайлинг 1.6 AMT (106 л.с.)! Звоните прямо сейчас и мы ответим на все ваши вопросы. Приобретайте надежность, комфорт и стиль в одном автомобиле!

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