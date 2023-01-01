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LADA (ВАЗ) Granta
2018
830 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Granta 2018

830 000 ₽
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Доставка от 14 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Granta
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.6 AMT (106 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 96010 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Коричневый
  • VIN 297080
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1596 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 106 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Газобаллон.оборуд. (ГБО)
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) Granta

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен только по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Хотите приобрести надежный автомобиль, который сочетает в себе комфорт, экономичность и стильный дизайн? Тогда обратите внимание на LADA Granta I Рестайлинг 1.6 AMT (106 л.с.)!

Этот автомобиль 2018 года выпуска с пробегом всего 96010 км уже успел завоевать сердца многих владельцев. Лифтбек кузов придает ему стильный и элегантный вид, который будет привлекать восхищенные взгляды на дороге.

LADA Granta оснащена всем необходимым для комфортного и безопасного путешествия. Кондиционер позволит вам сохранять приятную температуру в салоне даже в самый жаркий день. Легкосплавные диски диаметром 16 дюймов делают ваш автомобиль еще более привлекательным. Дистанционный запуск двигателя позволит вам с комфортом начать движение в любое время.

Благодаря газобаллонному оборудованию (ГБО) вы сможете значительно сэкономить на топливе, а антиблокировочная система (ABS) обеспечит надежную защиту от пробуксовки колес и поможет вам легко и безопасно управлять автомобилем. Камера заднего вида позволит вам парковаться с уверенностью и безопасностью.

Не упустите возможность стать владельцем автомобиля LADA Granta I Рестайлинг 1.6 AMT (106 л.с.)! Звоните прямо сейчас и мы ответим на все ваши вопросы. Приобретайте надежность, комфорт и стиль в одном автомобиле!

id297080

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
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