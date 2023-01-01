Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
LADA (ВАЗ) Granta
2022
730 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

LADA (ВАЗ) Granta 2022

730 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 865 220 57 34
Купить онлайн
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Granta
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.6 MT (90 л.с.)
  • Комплектация Classic'22
  • Год 2022
  • Пробег 13514 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 833162
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1596 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 90 л.с.
  • Воблер 176

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
Развернуть

Информация

LADA (ВАЗ) Granta

Уважаемые клиенты!
Мы с радостью представляем вам автомобиль LADA (ВАЗ) Granta 2022 года выпуска. Этот надежный автомобиль был приобретен у официального дилера и полностью готов к использованию.

LADA (ВАЗ) Granta 2022 года обладает множеством превосходных характеристик и особенностей, которые сделают вашу поездку комфортной и удобной. Автомобиль оснащен передними стеклоподъемниками, что обеспечит вам удобство при управлении окнами. Также присутствует система ABS, которая обеспечит безопасность и стабильность на дороге. Электроусилитель руля позволит вам легко и комфортно управлять автомобилем.

Электронный ПТС и два владельца подтверждают законность и историю автомобиля. Заводское лакокрасочное покрытие кузова гарантирует его качество и сохранность.

Не забывайте, что данный автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует его качество и надежность. Он также имеет все необходимые документы для легальной эксплуатации.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы и предоставим дополнительную информацию о LADA (ВАЗ) Granta 2022 года выпуска.

id833162

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили LADA (ВАЗ)

LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina

LADA (ВАЗ) Kalina
2013

419 000 ₽

LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina

LADA (ВАЗ) Kalina
2016

624 800 ₽

LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina

LADA (ВАЗ) Kalina
2017

550 000 ₽

LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus

LADA (ВАЗ) Largus
2021

1 700 000 ₽

LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus

LADA (ВАЗ) Largus
2018

1 135 000 ₽

LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta

LADA (ВАЗ) Vesta
2019

669 000 ₽

LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta

LADA (ВАЗ) Granta
2015

424 800 ₽

LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
2018

600 145 ₽

LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
2019

729 990 ₽

LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta

LADA (ВАЗ) Vesta
2018

849 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа