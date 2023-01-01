LADA (ВАЗ) Granta

Уважаемые клиенты!

Мы с радостью представляем вам автомобиль LADA (ВАЗ) Granta 2022 года выпуска. Этот надежный автомобиль был приобретен у официального дилера и полностью готов к использованию.

LADA (ВАЗ) Granta 2022 года обладает множеством превосходных характеристик и особенностей, которые сделают вашу поездку комфортной и удобной. Автомобиль оснащен передними стеклоподъемниками, что обеспечит вам удобство при управлении окнами. Также присутствует система ABS, которая обеспечит безопасность и стабильность на дороге. Электроусилитель руля позволит вам легко и комфортно управлять автомобилем.

Электронный ПТС и два владельца подтверждают законность и историю автомобиля. Заводское лакокрасочное покрытие кузова гарантирует его качество и сохранность.

Не забывайте, что данный автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует его качество и надежность. Он также имеет все необходимые документы для легальной эксплуатации.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы и предоставим дополнительную информацию о LADA (ВАЗ) Granta 2022 года выпуска.

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