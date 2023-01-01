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LADA (ВАЗ) Granta
2023
1 220 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Granta 2023

1 220 000 ₽
Возможна доставка
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LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta
LADA (ВАЗ) Granta

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Granta
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.6 MT (90 л.с.)
  • Год 2023
  • Пробег 32 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Белый
  • Воблер 223
  • VIN 509749
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1596 см3
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 90 л.с.

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) Granta

Преимущества:

- Новый автомобиль
- Электронный ПТС, без регистрации
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Кондиционер
- Усилитель рулевого управления

509749

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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