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LADA (ВАЗ) Kalina
2014
499 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Kalina 2014

499 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 8442 20 06 35
Купить онлайн
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Kalina
  • Поколение II
  • Модификация 1.6 MT (87 л.с.)
  • Год 2014
  • Пробег 220223 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Черный
  • VIN 039782
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1596 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 87 л.с.
  • Воблер 97

Комплектация

  • Иммобилайзер
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) Kalina

Дорогие покупатели,

Мы рады представить вам потрясающую возможность приобрести автомобиль, который станет надежным спутником на дороге - LADA (ВАЗ) Kalina 2014 года выпуска. Этот уникальный автомобиль обладает всеми преимуществами, которые вы ожидаете от официального дилера.

LADA (ВАЗ) Kalina 2014 года оснащен мощным двигателем 1.6 AT, развивающим 87 лошадиных сил. С этой мощностью вы будете чувствовать себя уверенно и комфортно как в городском потоке, так и на трассе. Кроме того, данный автомобиль проехал 220223 километра, что свидетельствует о его надежности и долговечности.

Приобретая автомобиль у нас, вы можете быть уверены в его качестве - у нас только оригинальные ПТС и сервисные документы. Автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие, что гарантирует его сохранность и эстетическую привлекательность.

Каждый автомобиль, который мы предлагаем, проходит тщательную проверку, чтобы убедиться в его безопасности и исправности. Наш приоритет - ваша безопасность и комфорт на дороге. Поэтому мы гарантируем, что автомобиль LADA (ВАЗ) Kalina полностью соответствует всем стандартам качества и надежности.

Не упустите возможность получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и наши специалисты предоставят вам всю необходимую информацию о состоянии данного автомобиля. Благодаря этому отчету вы сможете принять осознанное решение о его покупке.

Мы ценим ваше доверие и стремимся обеспечить вас лучшими автомобилями на рынке. Звоните нам прямо сейчас и подарите себе возможность стать счастливым обладателем LADA (ВАЗ) Kalina 2014 года.

id039782

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