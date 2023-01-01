LADA (ВАЗ) Kalina

Внимание, уважаемые покупатели! У нас есть отличное предложение для вас - автомобиль LADA Kalina 1.4 MT (89 л.с.)!

Этот автомобиль производства LADA (ВАЗ) с поколением I и годом выпуска 2008 года пробегом всего 42763 км. Кузов седан, а цвет - серебряный, что придает ему стильный и элегантный вид.

Двигатель на бензине объемом 1390 см3 обеспечивает мощность в 89 л.с. и работает в паре с механической коробкой передач. Привод - передний, что обеспечивает отличное сцепление с дорогой. Руль расположен слева, что делает управление этим автомобилем еще более комфортным.

Этот автомобиль был приобретен у официального дилера в 2008 году и имеет оригинальный ПТС. Более того, автомобиль находится в отличном состоянии и не имел ни одного ДТП.

Но это еще не все! В комплектации этого автомобиля есть такие дополнительные опции, как легкосплавные диски диаметром 15 дюймов, дистанционный запуск двигателя, электропривод зеркал и электростеклоподъемники (все). Кроме того, есть установленный парктроник, который обеспечивает безопасную парковку.

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