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LADA (ВАЗ) Kalina
2008
369 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Kalina 2008

369 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Kalina
  • Поколение I
  • Модификация 1.4 MT (89 л.с.)
  • Год 2008
  • Пробег 42763 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серебряный
  • VIN 148324
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1390 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 89 л.с.
  • Воблер 107

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

LADA (ВАЗ) Kalina

Внимание, уважаемые покупатели! У нас есть отличное предложение для вас - автомобиль LADA Kalina 1.4 MT (89 л.с.)!

Этот автомобиль производства LADA (ВАЗ) с поколением I и годом выпуска 2008 года пробегом всего 42763 км. Кузов седан, а цвет - серебряный, что придает ему стильный и элегантный вид.

Двигатель на бензине объемом 1390 см3 обеспечивает мощность в 89 л.с. и работает в паре с механической коробкой передач. Привод - передний, что обеспечивает отличное сцепление с дорогой. Руль расположен слева, что делает управление этим автомобилем еще более комфортным.

Этот автомобиль был приобретен у официального дилера в 2008 году и имеет оригинальный ПТС. Более того, автомобиль находится в отличном состоянии и не имел ни одного ДТП.

Но это еще не все! В комплектации этого автомобиля есть такие дополнительные опции, как легкосплавные диски диаметром 15 дюймов, дистанционный запуск двигателя, электропривод зеркал и электростеклоподъемники (все). Кроме того, есть установленный парктроник, который обеспечивает безопасную парковку.

Не упустите возможность приобрести этот автомобиль по выгодной цене! Звоните прямо сейчас и наши менеджеры помогут вам сделать правильный выбор. Автомобиль LADA Kalina 1.4 MT (89 л.с.) - это надежность, комфорт и стиль в одном исполнении!

id148324

Fresh Воронеж Юг
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