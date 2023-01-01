LADA (ВАЗ) Kalina

Уважаемые клиенты,

Мы рады предложить вам уникальную возможность стать обладателем автомобиля LADA (ВАЗ) Kalina, который был приобретен у официального дилера. Этот автомобиль является воплощением надежности, комфорта и современного дизайна. Мы гарантируем, что каждая деталь этого автомобиля соответствует высоким стандартам качества.

Оригинальный ПТС и только два владельца подтверждают прозрачность и чистоту истории данного автомобиля. Вы можете быть уверены в его безупречном техническом состоянии и надежности на дороге.

Кроме того, данный автомобиль оснащен рядом дополнительных опций, которые позволят вам наслаждаться комфортом и удобством во время поездок. Кондиционер обеспечит вам приятный микроклимат в салоне в любую погоду, а обогрев передних сидений сделает поездки в холодное время года более комфортными.

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