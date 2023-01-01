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LADA (ВАЗ) Kalina
2016
689 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Kalina 2016

689 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Kalina
  • Поколение II
  • Модификация Cross 1.6 MT (87 л.с.)
  • Комплектация Classic 21941-51-C10/C11
  • Год 2016
  • Пробег 152061 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Белый
  • Воблер 48
  • VIN 097550
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1596 см3
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 87 л.с.

Комплектация

  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (6)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 15
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

LADA (ВАЗ) Kalina

Уважаемые клиенты,

Мы рады предложить вам уникальную возможность стать обладателем автомобиля LADA (ВАЗ) Kalina, который был приобретен у официального дилера. Этот автомобиль является воплощением надежности, комфорта и современного дизайна. Мы гарантируем, что каждая деталь этого автомобиля соответствует высоким стандартам качества.

Оригинальный ПТС и только два владельца подтверждают прозрачность и чистоту истории данного автомобиля. Вы можете быть уверены в его безупречном техническом состоянии и надежности на дороге.

Кроме того, данный автомобиль оснащен рядом дополнительных опций, которые позволят вам наслаждаться комфортом и удобством во время поездок. Кондиционер обеспечит вам приятный микроклимат в салоне в любую погоду, а обогрев передних сидений сделает поездки в холодное время года более комфортными.

097550

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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