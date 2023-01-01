LADA (ВАЗ) Kalina

LADA Kalina первого поколения - функциональный автомобиль, который станет идеальным спутником в вашей жизни.

Данная модификация оснащена 1.6-литровым двигателем мощностью 81 л.с. Универсал в серебряном цвете станет настоящим украшением городских улиц. А дополнительные опции, такие как передние электростеклоподъемники, обеспечат комфортное путешествие как для вас, так и для ваших пассажиров.

И это еще не все! В автомобиль также установлена магнитола, которая позволит вам наслаждаться любимой музыкой во время поездок. Вы сможете создавать незабываемую атмосферу внутри автомобиля и делиться радостью с друзьями.

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