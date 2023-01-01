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LADA (ВАЗ) Kalina
2010
360 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Kalina 2010

360 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 34 28
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LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Kalina
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 MT (81 л.с.)
  • Год 2010
  • Пробег 139512 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Серебряный
  • VIN 079450
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1596 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 81 л.с.
  • Воблер 191

Комплектация

  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Цвет салона (темный)
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) Kalina

LADA Kalina первого поколения - функциональный автомобиль, который станет идеальным спутником в вашей жизни.

Данная модификация оснащена 1.6-литровым двигателем мощностью 81 л.с. Универсал в серебряном цвете станет настоящим украшением городских улиц. А дополнительные опции, такие как передние электростеклоподъемники, обеспечат комфортное путешествие как для вас, так и для ваших пассажиров.

И это еще не все! В автомобиль также установлена магнитола, которая позволит вам наслаждаться любимой музыкой во время поездок. Вы сможете создавать незабываемую атмосферу внутри автомобиля и делиться радостью с друзьями.

Еще один приятный бонус для вас - бесплатный отчет по данному автомобилю! Просто позвоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ, и мы предоставим вам полную информацию об этом автомобиле.

Не упустите свой шанс стать владельцем автомобиля LADA (ВАЗ) Kalina первого поколения. Звоните нам прямо сейчас и сделайте свою жизнь ярче и комфортнее!

id079450

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
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