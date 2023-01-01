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LADA (ВАЗ) Kalina
2018
778 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Kalina 2018

778 000 ₽
Доставка бесплатно
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+ 7 495 165 05 69
Купить онлайн
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina
LADA (ВАЗ) Kalina

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Kalina
  • Поколение II
  • Модификация Cross 1.6 MT (106 л.с.)
  • Комплектация Comfort Black line 21947-51-X11
  • Год 2018
  • Пробег 82637 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Оранжевый
  • Воблер 8
  • VIN 136703
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1596 см3
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 106 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) Kalina

Преимущества:

- Кондиционер
- Бортовой компьютер
- Обогрев сидений
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники передние

136703

Fresh МО Зеленоград
Адрес: 2-й микрорайон, 13/3, рабочий посёлок Ржавки, городской округ Солнечногорск, Московская область
Отдел продаж: + 7 495 165 05 69
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