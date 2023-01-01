LADA (ВАЗ) Largus

Предлагаем вашему вниманию автомобиль LADA (ВАЗ) Largus, приобретенный у официального дилера, с одним владельцем и оригинальным ПТС.

Этот автомобиль обладает рядом преимуществ:

- Комфорт и безопасность вождения: в машине имеется кондиционер, обогрев зеркал и сидений, центральный замок и усилитель рулевого управления. Антиблокировочная система (ABS), парктроник, подушки безопасности (фронтальные) и иммобилайзер гарантируют вашу безопасность на дороге.

- Практичность и удобство: легкосплавные диски (16), бортовой компьютер, дистанционный запуск двигателя и обратная связь делают использование автомобиля максимально удобным. Имеются также электропривод зеркал, электростеклоподъемники (все) и магнитола (CD).

- Стильный внешний вид: тонированные стекла и темный цвет салона - это не только практично, но и красиво.

Автомобиль находится в отличном состоянии и готов к эксплуатации. Если вы хотите узнать больше об этом авто, звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет.

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