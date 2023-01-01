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LADA (ВАЗ) Largus
2019
1 135 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Largus 2019

1 135 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Largus
  • Поколение I
  • Модификация Cross 1.6 MT (106 л.с.)
  • Комплектация Luxe (5 мест)
  • Год 2019
  • Пробег 103932 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Серебряный
  • VIN 175707
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1596 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 106 л.с.
  • Воблер 208

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

LADA (ВАЗ) Largus

Предлагаем вашему вниманию автомобиль LADA (ВАЗ) Largus, приобретенный у официального дилера, с одним владельцем и оригинальным ПТС.

Этот автомобиль обладает рядом преимуществ:

- Комфорт и безопасность вождения: в машине имеется кондиционер, обогрев зеркал и сидений, центральный замок и усилитель рулевого управления. Антиблокировочная система (ABS), парктроник, подушки безопасности (фронтальные) и иммобилайзер гарантируют вашу безопасность на дороге.

- Практичность и удобство: легкосплавные диски (16), бортовой компьютер, дистанционный запуск двигателя и обратная связь делают использование автомобиля максимально удобным. Имеются также электропривод зеркал, электростеклоподъемники (все) и магнитола (CD).

- Стильный внешний вид: тонированные стекла и темный цвет салона - это не только практично, но и красиво.

Автомобиль находится в отличном состоянии и готов к эксплуатации. Если вы хотите узнать больше об этом авто, звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет.

id175707

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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