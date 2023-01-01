LADA (ВАЗ) Largus

Мы рады предложить вам прекрасный автомобиль Lada Largus 2021 года выпуска, который был приобретен у официального дилера и имеет всего 1 владельца за все время эксплуатации. Эта модель комплектуется мульти рулем, кондиционером и мультимедией с Bluetooth, что обеспечит комфортную и приятную езду.

Вы можете быть уверены в отличном состоянии этого автомобиля, так как он прошел все необходимые проверки и имеет все дополнительные опции для комфортной и безопасной езды.

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