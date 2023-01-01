LADA (ВАЗ) Largus

Наша компания предлагает вам надежный и практичный автомобиль LADA (ВАЗ) Largus 2017 года выпуска, который был приобретен у официального дилера. Этот автомобиль имеет двух владельцев за все время эксплуатации и иммобилайзер, что гарантирует его безопасность и защиту от кражи.

LADA (ВАЗ) Largus - это надежный автомобиль, который обладает всеми необходимыми функциями для комфортной и безопасной езды. Среди его особенностей - передние дисковые тормоза, которые обеспечивают отличное торможение на дороге. Базовая комплектация и встроенная мультимедиа делают его практичным и удобным для повседневной эксплуатации.

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