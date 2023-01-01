LADA (ВАЗ) Largus

Хотите приобрести универсал высокого качества, который сочетает в себе превосходные технические характеристики и стильный дизайн? Тогда модель LADA (ВАЗ) Largus 2021 года выпуска - идеальный вариант для вас!

С двигателем мощностью 106 л.с., этот автомобиль готов удивить своей динамикой и экономичностью. Кроме того, у этого универсала левый руль, передний привод и механическая коробка передач на бензине.

Но это еще не все! Вам наверняка приглянутся дополнительные опции, такие как мультифункциональное рулевое колесо, кондиционер, подогрев передних сидений, отделка кожей рулевого колеса, круиз-контроль, рейлинги на крыше и противотуманные фары.

И самое главное, наш универсал LADA (ВАЗ) Largus 2021 года выпуска имеет электронный ПТС, заводское лакокрасочное покрытие и действует гарантия завода-изготовителя. Вы можете быть уверены в качестве и безопасности этого автомобиля.

Не упустите возможность стать владельцем этого качественного и надежного автомобиля. Сделайте заказ прямо сейчас и наслаждайтесь комфортной ездой в своем новом авто!

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