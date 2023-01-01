LADA (ВАЗ) Largus

Уважаемые клиенты!

Мы рады представить вам автомобиль LADA (ВАЗ) Largus 2021 года выпуска. Этот надежный и стильный автомобиль станет вашим надежным спутником на дороге, обеспечивая комфорт и удовольствие от вождения.

LADA (ВАЗ) Largus оснащен мощным 1,6-литровым двигателем с 90 лошадиными силами, что обеспечивает отличную динамику и экономичность. Автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет электронный ПТС, и двух предыдущих владельцев. Вы можете быть уверены в его качестве, поскольку он подлежит заводской гарантии.

Одно из главных преимуществ этого автомобиля - его безупречное заводское лакокрасочное покрытие кузова. Вы можете наслаждаться своим новым автомобилем со свежим и блестящим внешним видом. Кроме того, автомобиль проходил регулярное дилерское обслуживание, и у нас есть все необходимые сервисные документы.

Дополнительно, LADA (ВАЗ) Largus имеет вместительный салон на 5 мест, чтобы комфортно разместить всех пассажиров. Ваше путешествие будет еще более приятным благодаря кондиционеру, который обеспечит оптимальную температуру в салоне в любое время года.

Этот автомобиль также оснащен передними электростеклоподъемниками, чтобы обеспечить легкость и удобство при открывании и закрывании окон.

Для дополнительной защиты от непогоды и повышения комфорта в автомобиле установлены дефлекторы боковых стекол, которые предотвращают попадание дождя и других осадков в салон.

Коврик багажника в комплекте поможет сохранить его чистым и аккуратным, а камера заднего вида обеспечит удобство при парковке и обзоре.

Мультимедийная система на платформе Android позволяет вам наслаждаться широким спектром развлекательных и информационных возможностей, подключаться к вашим любимым музыкальным сервисам, а также использовать навигацию для легкого путешествия.

Звоните нам прямо сейчас по телефону , назовите кодовое слово «ФРЕШ», и мы предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут вам приобрести этот потрясающий автомобиль.

id388623