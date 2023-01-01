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LADA (ВАЗ) Largus
2021
1 429 000 ₽
Доставка от 42 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Largus 2021

1 429 000 ₽
Доставка от 42 000 ₽
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+7 353 266 36 72
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LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Largus
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.6 MT (90 л.с.)
  • Комплектация Classic 5 мест Start Plus
  • Год 2021
  • Пробег 21016 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Белый
  • VIN 388623
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1596 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 90 л.с.
  • Воблер 14

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) Largus

Уважаемые клиенты!

Мы рады представить вам автомобиль LADA (ВАЗ) Largus 2021 года выпуска. Этот надежный и стильный автомобиль станет вашим надежным спутником на дороге, обеспечивая комфорт и удовольствие от вождения.

LADA (ВАЗ) Largus оснащен мощным 1,6-литровым двигателем с 90 лошадиными силами, что обеспечивает отличную динамику и экономичность. Автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет электронный ПТС, и двух предыдущих владельцев. Вы можете быть уверены в его качестве, поскольку он подлежит заводской гарантии.

Одно из главных преимуществ этого автомобиля - его безупречное заводское лакокрасочное покрытие кузова. Вы можете наслаждаться своим новым автомобилем со свежим и блестящим внешним видом. Кроме того, автомобиль проходил регулярное дилерское обслуживание, и у нас есть все необходимые сервисные документы.

Дополнительно, LADA (ВАЗ) Largus имеет вместительный салон на 5 мест, чтобы комфортно разместить всех пассажиров. Ваше путешествие будет еще более приятным благодаря кондиционеру, который обеспечит оптимальную температуру в салоне в любое время года.

Этот автомобиль также оснащен передними электростеклоподъемниками, чтобы обеспечить легкость и удобство при открывании и закрывании окон.

Для дополнительной защиты от непогоды и повышения комфорта в автомобиле установлены дефлекторы боковых стекол, которые предотвращают попадание дождя и других осадков в салон.

Коврик багажника в комплекте поможет сохранить его чистым и аккуратным, а камера заднего вида обеспечит удобство при парковке и обзоре.

Мультимедийная система на платформе Android позволяет вам наслаждаться широким спектром развлекательных и информационных возможностей, подключаться к вашим любимым музыкальным сервисам, а также использовать навигацию для легкого путешествия.

Звоните нам прямо сейчас по телефону , назовите кодовое слово «ФРЕШ», и мы предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут вам приобрести этот потрясающий автомобиль.

id388623

Fresh Оренбург
Адрес: г. Оренбург, Загородное шоссе, 3/1
Отдел продаж: +7 353 266 36 72
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