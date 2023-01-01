LADA (ВАЗ) Largus

Уважаемые клиенты!

Сегодня мы рады предложить Вам уникальную возможность приобрести автомобиль LADA (ВАЗ) Largus 2020 года. Этот прекрасный автомобиль оснащен мощным 1.6 MT двигателем мощностью 106 л.с., что позволяет ему достигать высоких скоростей и обеспечивает комфортную езду на любых дистанциях.

Наш автомобиль был приобретен в официальном дилерском центре и имеет электронный ПТС, что гарантирует его юридическую чистоту и отсутствие проблем с документами. Более того, он имеет только одного собственника, что подчеркивает его надежность и бережное отношение к эксплуатации.

Одной из главных особенностей данного автомобиля является заводское лакокрасочное покрытие, которое сохраняет первоначальный блеск и защищает металлический каркас от коррозии и повреждений.

Кроме того, мы предоставляем Вам уникальную возможность получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Для этого достаточно позвонить нам прямо сейчас, назвать кодовое слово ФРЕШ и мы с удовольствием предоставим Вам все необходимые данные для принятия решения о покупке.

Не упустите свой шанс стать владельцем этого замечательного автомобиля. Звоните нам уже сегодня!

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