LADA (ВАЗ) Largus

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Приветствуем вас! Мы рады предложить вам автомобиль LADA (ВАЗ) Largus, 2021 года выпуска. Эта машина полностью в заводском окрасе и имеет оригинальный пробег.

Кроме того, этот автомобиль обладает высоким уровнем безопасности благодаря наличию подушки безопасности водителя, антиблокировочной системы (ABS) и системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Важным элементом комфорта является регулировка руля по высоте, бортовой компьютер, электростеклоподъемники передних дверей и усилитель руля. Дневные ходовые огни обеспечивают хорошую видимость на дороге.

Элементы экстерьера также не оставят вас равнодушными: стальные диски, диски 15 и центральный замок с иммобилайзером.

В салоне используется ткань как материал отделки, что придает машине уютный вид. Защита картера и полноразмерное запасное колесо также входят в комплектацию.

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