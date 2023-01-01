LADA (ВАЗ) Largus

Продаю автомобиль LADA Largus 2019 года выпуска. Это надежный и просторный универсал, который идеально подойдет для семьи или бизнеса.

Автомобиль оснащен мощным 1.6-литровым бензиновым двигателем, который развивает 106 лошадиных сил. Благодаря переднему приводу и механической коробке передач, управление автомобилем становится легким и комфортным.

Пробег автомобиля составляет 112061 километров, что говорит о его надежности и долговечности. Автомобиль приобретался у официального дилера, поэтому вы можете быть уверены в его качестве и исправности.

Кузов автомобиля выполнен в белом цвете, что придает ему стильный и современный вид. Оригинальный ПТС и три владельца за всю историю эксплуатации.

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