LADA (ВАЗ) Largus

LADA Largus 1.6 MT Comfort Plus - это идеальный выбор для тех, кто ищет надежный и просторный автомобиль для деловых поездок и повседневных задач. Благодаря своей фургонной комплектации, этот автомобиль предлагает максимальное пространство для перевозки грузов.

У данной модели есть все необходимое для комфортной езды. Кондиционер поможет сохранить приятную температуру в салоне даже в самый жаркий день. Подогрев передних сидений сделает поездки в холодное время года более комфортными. А штатная аудиосистема позволит наслаждаться любимой музыкой во время поездки.

Этот автомобиль также оснащен рядом систем безопасности, которые обеспечат Вашу безопасность на дороге. Антиблокировочная система (ABS) и система курсовой устойчивости (ESP) помогут избежать опасных ситуаций на дороге. Подушки безопасности для водителя и пассажира, а также сигнализация с обратной связью, обеспечат дополнительную защиту и безопасность.

Автомобиль LADA Largus 1.6 MT Comfort Plus 2019 года выпуска с пробегом 72455 км находится в отличном состоянии. Кузов в заводском ЛКП, что говорит о его бережном обращении. В комплекте идут 2 ключа, а также ПТС оригинал. Автомобиль является дилерским, что гарантирует его качество и надежность.

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