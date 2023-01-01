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LADA (ВАЗ) Largus
2019
1 335 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Largus 2019

1 335 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
Купить онлайн
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Largus
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 MT (106 л.с.)
  • Комплектация Comfort Plus
  • Год 2019
  • Пробег 72455 км
  • Тип кузова Фургон
  • Цвет Белый
  • VIN 243602
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1596 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 106 л.с.
  • Воблер 282

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Количество мест (2)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 15
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) Largus

LADA Largus 1.6 MT Comfort Plus - это идеальный выбор для тех, кто ищет надежный и просторный автомобиль для деловых поездок и повседневных задач. Благодаря своей фургонной комплектации, этот автомобиль предлагает максимальное пространство для перевозки грузов.

У данной модели есть все необходимое для комфортной езды. Кондиционер поможет сохранить приятную температуру в салоне даже в самый жаркий день. Подогрев передних сидений сделает поездки в холодное время года более комфортными. А штатная аудиосистема позволит наслаждаться любимой музыкой во время поездки.

Этот автомобиль также оснащен рядом систем безопасности, которые обеспечат Вашу безопасность на дороге. Антиблокировочная система (ABS) и система курсовой устойчивости (ESP) помогут избежать опасных ситуаций на дороге. Подушки безопасности для водителя и пассажира, а также сигнализация с обратной связью, обеспечат дополнительную защиту и безопасность.

Автомобиль LADA Largus 1.6 MT Comfort Plus 2019 года выпуска с пробегом 72455 км находится в отличном состоянии. Кузов в заводском ЛКП, что говорит о его бережном обращении. В комплекте идут 2 ключа, а также ПТС оригинал. Автомобиль является дилерским, что гарантирует его качество и надежность.

Не упустите возможность стать владельцем этого просторного и надежного автомобиля. Звоните прямо сейчас и оформляйте покупку!

id243602

Fresh Краснодар
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