LADA (ВАЗ) Largus

Мы рады предложить вам уникальную возможность стать владельцем автомобиля LADA Largus, 2020 года выпуска. Это надежный и комфортный автомобиль, который сможет удовлетворить все ваши потребности на дороге.

Автомобиль оснащен качественным двигателем объемом 1.6 литра и мощностью 106 лошадиных сил. Благодаря этому, вы сможете наслаждаться отличной проходимостью и динамикой на любом типе дороги. LADA Largus Cross обеспечивает комфортные поездки как в городе, так и за его пределами.

Приобретая этот автомобиль, вы можете быть уверены в его происхождении. Он был приобретен у официального дилера, имеет оригинальный ПТС и всего одного собственника. У нас важно поддерживать прозрачность и честность в каждой сделке, поэтому вы можете полностью доверять нам.

Автомобиль прошел все необходимые технические обслуживания в нашем сервисном центре. У нас имеются все сервисные документы, которые подтверждают качество и безупречное состояние данного автомобиля. Мы ценим каждого клиента и гарантируем, что вы получаете автомобиль, полностью готовый к эксплуатации.

LADA Largus имеет оригинальный пробег, что подтверждается соответствующими документами. Вы можете быть уверены в точности указанных километров и отсутствии скрученного пробега. Это очень важный аспект при выборе автомобиля, и мы обеспечиваем вам его надежность.

Визуально LADA Largus Cross выглядит превосходно! Автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие, которое сохраняет свой первоначальный блеск. Благодаря своему стильному дизайну, этот автомобиль привлекает взгляды и позволяет выделиться на дороге.

Не упустите возможность стать обладателем этого великолепного LADA Largus! Звоните нам прямо сейчас по номеру [Укажите ваш номер] и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер с удовольствием ответит на все ваши вопросы и организует просмотр и тест-драйв.

Не упускайте возможности приобрести надежный и стильный автомобиль LADA Largus Cross 2020 года выпуска. Мы ждем вас, чтобы помочь вам осуществить вашу мечту о новом автомобиле!

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