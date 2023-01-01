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LADA (ВАЗ) Largus
2020
1 265 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Largus 2020

1 265 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 8442 20 06 35
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LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Largus
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация Cross 1.6 MT (106 л.с.)
  • Комплектация Comfort 5 мест Multimedia Winter
  • Год 2020
  • Пробег 51974 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Золотой
  • VIN 328422
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1596 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 106 л.с.
  • Воблер 17

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

LADA (ВАЗ) Largus

Мы рады предложить вам уникальную возможность стать владельцем автомобиля LADA Largus, 2020 года выпуска. Это надежный и комфортный автомобиль, который сможет удовлетворить все ваши потребности на дороге.

Автомобиль оснащен качественным двигателем объемом 1.6 литра и мощностью 106 лошадиных сил. Благодаря этому, вы сможете наслаждаться отличной проходимостью и динамикой на любом типе дороги. LADA Largus Cross обеспечивает комфортные поездки как в городе, так и за его пределами.

Приобретая этот автомобиль, вы можете быть уверены в его происхождении. Он был приобретен у официального дилера, имеет оригинальный ПТС и всего одного собственника. У нас важно поддерживать прозрачность и честность в каждой сделке, поэтому вы можете полностью доверять нам.

Автомобиль прошел все необходимые технические обслуживания в нашем сервисном центре. У нас имеются все сервисные документы, которые подтверждают качество и безупречное состояние данного автомобиля. Мы ценим каждого клиента и гарантируем, что вы получаете автомобиль, полностью готовый к эксплуатации.

LADA Largus имеет оригинальный пробег, что подтверждается соответствующими документами. Вы можете быть уверены в точности указанных километров и отсутствии скрученного пробега. Это очень важный аспект при выборе автомобиля, и мы обеспечиваем вам его надежность.

Визуально LADA Largus Cross выглядит превосходно! Автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие, которое сохраняет свой первоначальный блеск. Благодаря своему стильному дизайну, этот автомобиль привлекает взгляды и позволяет выделиться на дороге.

Не упустите возможность стать обладателем этого великолепного LADA Largus! Звоните нам прямо сейчас по номеру [Укажите ваш номер] и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер с удовольствием ответит на все ваши вопросы и организует просмотр и тест-драйв.

Не упускайте возможности приобрести надежный и стильный автомобиль LADA Largus Cross 2020 года выпуска. Мы ждем вас, чтобы помочь вам осуществить вашу мечту о новом автомобиле!

id328422

Fresh Волгоград
Адрес: г. Волгоград, проспект Жукова, 94Д
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