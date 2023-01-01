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LADA (ВАЗ) Largus
2017
1 070 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Largus 2017

1 070 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Largus
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 MT (87 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 82113 км
  • Тип кузова Фургон
  • Цвет Белый
  • VIN 995858
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1596 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 87 л.с.
  • Воблер 39

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (2)
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) Largus

Хотите надежный и универсальный автомобиль, который будет идеальным спутником для вашего бизнеса? Тогда обратите внимание на LADA Largus 1.6 MT (87 л.с.)!

Этот просторный фургон с привлекательным белым цветом и пробегом всего 82113 км готов стать вашим надежным помощником в деловых поездках.

Модель LADA Largus 1.6 MT (87 л.с.) оборудована бензиновым двигателем объемом 1596 см3, который обеспечивает достаточную мощность для комфортного передвижения. С механической КПП и передним приводом, вы сможете легко управлять автомобилем даже в самых сложных условиях.

Не забывайте, что LADA Largus имеет просторный фургон, который позволяет перевозить большие грузы без каких-либо проблем. Благодаря своей вместительности и удобной компоновке, LADA Largus 1.6 MT (87 л.с.) является идеальным выбором для предпринимателей и владельцев малого бизнеса.

Не упустите возможность стать владельцем этого универсального автомобиля! Звоните нам прямо сейчас и получите подробную информацию о LADA Largus 1.6 MT (87 л.с.) 2017 года выпуска. Наша команда с радостью ответит на все ваши вопросы и поможет оформить покупку. Успейте стать владельцем этой надежной и стильной машины!

id995858

Fresh Минеральные Воды
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