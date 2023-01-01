LADA (ВАЗ) Largus

Хотите надежный и универсальный автомобиль, который будет идеальным спутником для вашего бизнеса? Тогда обратите внимание на LADA Largus 1.6 MT (87 л.с.)!

Этот просторный фургон с привлекательным белым цветом и пробегом всего 82113 км готов стать вашим надежным помощником в деловых поездках.

Модель LADA Largus 1.6 MT (87 л.с.) оборудована бензиновым двигателем объемом 1596 см3, который обеспечивает достаточную мощность для комфортного передвижения. С механической КПП и передним приводом, вы сможете легко управлять автомобилем даже в самых сложных условиях.

Не забывайте, что LADA Largus имеет просторный фургон, который позволяет перевозить большие грузы без каких-либо проблем. Благодаря своей вместительности и удобной компоновке, LADA Largus 1.6 MT (87 л.с.) является идеальным выбором для предпринимателей и владельцев малого бизнеса.

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