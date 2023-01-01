LADA (ВАЗ) Largus

Мы рады предложить вам уникальную возможность приобрести автомобиль LADA Largus 2019 года. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует его качество и надежность. Оригинальный ПТС и один владелец подтверждают юридическую чистоту автомобиля.

Автомобиль находится в заводском лакокрасочном покрытии, а передняя часть автомобиля дополнительно защищена бронепленкой. Это говорит о его безупречном внешнем состоянии и защите от возможных повреждений.

LADA Largus является 7-местным автомобилем, что делает его идеальным выбором для семейных поездок или командировок с большой компанией.

Дистанционный запуск двигателя позволяет предварительно прогреть автомобиль в холодное время года, что делает поездку приятной уже с самого начала. Электростеклоподъемники на всех окнах обеспечивают легкое и удобное поднятие и опускание стекол, добавляя комфорта во время поездки.

Для удобства парковки и маневрирования назад, автомобиль оснащен камерой заднего вида. Это обеспечивает безопасность и удобство при выполнении сложных маневров.

Кроме стандартных опций, данный автомобиль также оснащен парктроником, который помогает избежать столкновений при парковке и обеспечивает дополнительную безопасность.

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