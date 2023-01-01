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LADA (ВАЗ) Largus
2021
1 449 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Largus 2021

1 449 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
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LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Largus
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.6 MT (90 л.с.)
  • Комплектация Classic 5 мест
  • Год 2021
  • Пробег 64046 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Белый
  • VIN 374608
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1596 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 90 л.с.
  • Воблер 143

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) Largus

LADA (ВАЗ) Largus, 2021 - это отличная возможность стать владельцем надежного и удобного автомобиля. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера в 2021 году, что гарантирует его высокое качество и надежность.

Автомобиль имеет электронный ПТС, что позволяет быть уверенным в его происхождении и состоянии. Он также оснащен кондиционером, что обеспечивает комфортную поездку в любую погоду.

LADA (ВАЗ) Largus, 2021 оснащен множеством дополнительных опций, которые делают его еще более удобным и функциональным. На автомобиле установлены легкосплавные диски диаметром 16 дюймов, которые добавляют стильности и улучшают управляемость. Также установлена сигнализация Star Line с автозапуском двигателя, что обеспечивает безопасность и удобство использования.

Для вашего комфорта в автомобиле предусмотрено обогревание сидений, что позволит вам наслаждаться поездкой даже в холодные дни.

Не упустите возможность приобрести этот надежный и удобный автомобиль LADA (ВАЗ) Largus, 2021. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и поможем организовать тест-драйв.

id374608

Fresh Минеральные Воды
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