LADA (ВАЗ) Largus

LADA (ВАЗ) Largus, 2021 - это отличная возможность стать владельцем надежного и удобного автомобиля. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера в 2021 году, что гарантирует его высокое качество и надежность.

Автомобиль имеет электронный ПТС, что позволяет быть уверенным в его происхождении и состоянии. Он также оснащен кондиционером, что обеспечивает комфортную поездку в любую погоду.

LADA (ВАЗ) Largus, 2021 оснащен множеством дополнительных опций, которые делают его еще более удобным и функциональным. На автомобиле установлены легкосплавные диски диаметром 16 дюймов, которые добавляют стильности и улучшают управляемость. Также установлена сигнализация Star Line с автозапуском двигателя, что обеспечивает безопасность и удобство использования.

Для вашего комфорта в автомобиле предусмотрено обогревание сидений, что позволит вам наслаждаться поездкой даже в холодные дни.

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