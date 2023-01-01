LADA (ВАЗ) Largus

Продаем автомобиль LADA (ВАЗ) Largus, 2021 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС. Один владелец и не был в авариях.

Автомобиль имеет привлекательный внешний вид с заводским лакокрасочным покрытием. В нем установлены передние электрические стеклоподъемники для вашего комфорта. Кондиционер обеспечит приятную температуру в салоне в любую погоду. Рейлинги на крыше добавляют функциональности и позволяют перевозить дополнительный груз.

Дополнительные особенности этого автомобиля включают задние тюнинг фонари, которые придают ему индивидуальный стиль. Магнитола с экраном позволяет вам наслаждаться любимой музыкой и имеет различные функции для вашего удобства.

Автомобиль также оснащен системами безопасности, включая антиблокировочную систему (ABS) и систему курсовой устойчивости. Это обеспечивает стабильность и контроль во время движения.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв. Не упустите возможность стать владельцем этого надежного автомобиля LADA (ВАЗ) Largus, 2021 года выпуска!

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