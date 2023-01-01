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LADA (ВАЗ) Largus
2021
1 490 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Largus 2021

1 490 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Largus
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.6 MT (90 л.с.)
  • Комплектация Classic 5 мест Start Plus
  • Год 2021
  • Пробег 82812 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Белый
  • VIN 401197
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1596 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 90 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Сигнализация
  • Усилитель рулевого управления
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) Largus

Продаем автомобиль LADA (ВАЗ) Largus, 2021 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС. Один владелец и не был в авариях.

Автомобиль имеет привлекательный внешний вид с заводским лакокрасочным покрытием. В нем установлены передние электрические стеклоподъемники для вашего комфорта. Кондиционер обеспечит приятную температуру в салоне в любую погоду. Рейлинги на крыше добавляют функциональности и позволяют перевозить дополнительный груз.

Дополнительные особенности этого автомобиля включают задние тюнинг фонари, которые придают ему индивидуальный стиль. Магнитола с экраном позволяет вам наслаждаться любимой музыкой и имеет различные функции для вашего удобства.

Автомобиль также оснащен системами безопасности, включая антиблокировочную систему (ABS) и систему курсовой устойчивости. Это обеспечивает стабильность и контроль во время движения.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв. Не упустите возможность стать владельцем этого надежного автомобиля LADA (ВАЗ) Largus, 2021 года выпуска!

id401197

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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