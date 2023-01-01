LADA (ВАЗ) Largus

Уважаемые клиенты!

Мы рады представить вам автомобиль LADA (ВАЗ) Largus, 2019 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС.

При покупке данного автомобиля вы получаете ряд преимуществ. Во-первых, автомобиль имеет всего трех собственников, что говорит о его надежности и хорошем состоянии. Мы гарантируем, что данный автомобиль прошел все необходимые проверки и находится в отличном техническом состоянии. Мы всегда стремимся предоставить нашим клиентам только лучшее качество и надежность.

В комплектации этого автомобиля присутствуют такие полезные опции, как кондиционер и подогрев сидений. Эти функции обеспечат комфортную поездку в любое время года. Кроме того, в автомобиле установлена мультимедийная система с функцией подключения смартфона, что позволит вам наслаждаться вашей любимой музыкой и использовать навигацию без каких-либо проблем.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и предоставят вам всю необходимую информацию.

Мы благодарим вас за проявленный интерес к нашему автомобилю и надеемся на сотрудничество с вами!

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