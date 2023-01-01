Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
LADA (ВАЗ) Largus
2019
1 085 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

LADA (ВАЗ) Largus 2019

1 085 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 865 220 57 34
Купить онлайн
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Largus
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 MT (106 л.с.)
  • Комплектация Comfort (5 мест)
  • Год 2019
  • Пробег 130880 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Серебряный
  • VIN 206468
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1596 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 106 л.с.
  • Воблер 156

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
Развернуть

Информация

LADA (ВАЗ) Largus

Уважаемые клиенты!

Мы рады представить вам автомобиль LADA (ВАЗ) Largus, 2019 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС.

При покупке данного автомобиля вы получаете ряд преимуществ. Во-первых, автомобиль имеет всего трех собственников, что говорит о его надежности и хорошем состоянии. Мы гарантируем, что данный автомобиль прошел все необходимые проверки и находится в отличном техническом состоянии. Мы всегда стремимся предоставить нашим клиентам только лучшее качество и надежность.

В комплектации этого автомобиля присутствуют такие полезные опции, как кондиционер и подогрев сидений. Эти функции обеспечат комфортную поездку в любое время года. Кроме того, в автомобиле установлена мультимедийная система с функцией подключения смартфона, что позволит вам наслаждаться вашей любимой музыкой и использовать навигацию без каких-либо проблем.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и предоставят вам всю необходимую информацию.

Мы благодарим вас за проявленный интерес к нашему автомобилю и надеемся на сотрудничество с вами!

id206468

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили LADA (ВАЗ)

LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina

LADA (ВАЗ) Kalina
2013

424 200 ₽

LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta

LADA (ВАЗ) Vesta
2018

1 013 000 ₽

LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina

LADA (ВАЗ) Kalina
2016

624 800 ₽

LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina

LADA (ВАЗ) Kalina
2017

550 000 ₽

LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus

LADA (ВАЗ) Largus
2021

1 700 000 ₽

LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus

LADA (ВАЗ) Largus
2018

1 135 000 ₽

LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta

LADA (ВАЗ) Vesta
2019

669 000 ₽

LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta

LADA (ВАЗ) Granta
2015

424 800 ₽

LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
2018

600 145 ₽

LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
2019

729 990 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа